La quinta commissione del Csm ha indicato la magistrata cosentina come nuovo presidente del Palazzo di Giustizia. Nei giorni scorsi era stata designata per presiedere il processo di secondo grado contro le cosche del Vibonese. Il procuratore aggiunto della Dda di Catanzaro, Giancarlo Novelli concorre per la procura di Cassino

La quinta commissione del Csm vira su Loredana De Franco come nuovo presidente del tribunale di Cosenza. La decisione è arrivata nella giornata odierna. I consiglieri laici e togati hanno scelto con voto unanime la togata cosentina per l'incarico lasciato vacante dalla collega Maria Luisa Mingrone, destinata a ritornare a Crotone. Nessuna preferenza per l'altra candidata Belcastro.

Loredana De Franco ha quindi la strada spianata per il ritorno nella città in cui vive dopo aver prestato servizio presso la Corte d'Appello di Catanzaro. Tra l'altro è stata indicata per il processo d'appello di Rinascita Scott. Una volta che il Plenum ratificherà la nomina, la magistrata dovrà rinunciare al procedimento penale contro la 'ndrangheta vibonese.

Tuttavia, la quinta commissione ha deliberato anche: