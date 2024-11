Le armi erano perfettamente conservate e pronte all’uso mentre la sostanza stupefacente era già suddivisa per essere distribuita. Indagini in corso per risalire ai responsabili

I militari della Stazione Carabinieri di Reggio Calabria – Catona, in collaborazione con il personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Calabria” hanno rinvenuto in località Rosalì: 115 piante di “cannabis indica” dell’altezza media di cm 210 estirpate e pronte per essere trasportate altrove.

Rinvenute armi e droga in un rudere

Insospettiti da tale rinvenimento, i militari decidevano di controllare anche un rudere ubicato nelle vicinanze del luogo in cui la piantagione era stata collocata; all’interno della struttura abbandonata i militari hanno rinvenuto, a conclusione di un’accurata perquisizione: 11,449 chili di mariujana suddivisa in confezioni termosigillate da 260 gr circa cadauna contenute in due fusti in plastica sigillati; 20 grammi di cocaina contenuta in un unico involucro; una pistola marca Pietro Beretta, mod. 70, cal. 7,65, con matricola abrasa; una pistola marca Pietro Beretta, mod. 98FS, cal. 9x21, con matricola punzonata; una pistola marca Pietro Beretta, mod. 70, cal. 7,65, con matricola punzonata; 35 cartucce per pistola cal.7,65 contenute in una busta in cellophane; 189 cartucce per pistola cal.9x21 contenute in un contenitore in plastica; 4 cartucce per pistola cal. 38 contenute in un contenitore in plastica.



Le armi ed il munizionamento era perfettamente conservate e pronte all’uso mentre la sostanza stupefacente già suddivisa e pronta per essere distribuita.



Indagini per risalire ai responsabili

Sono in corso accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per individuare gli autori di tale detenzione di armi, munizionamento e sostanza stupefacente.