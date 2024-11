I carabinieri allertati dal proprietario dell’abitazione che durante lavori di sistemazione ha rinvenuto il materiale bellico

E’ stato rinvenuto dai carabinieri di Soveria Mannelli, in un’abitazione di Decollatura, del materiale bellico risalente probabilmente alla seconda guerra mondiale. Le forze dell’ordine sono state allertate da una chiamata alla centrale operativa da un cittadino che li ha informati che durante dei lavori di sistemazione e pulizia di un locale in disuso di proprietà della sua famiglia, aveva rinvenuto due bombe a mano e un proiettile da artiglieria contraerea in un vecchio baule.

I militari hanno constatato che si trattava di due residui bellici risalenti probabilmente al secondo conflitto mondiale e, di conseguenza, hanno contattato il nucleo artificieri del Comando Provinciale di Cosenza per la successiva detonazione delle bombe e del proiettile, d’intesa con l’autorità giudiziaria della Procura di Lamezia Terme. E’ stata poi individuata una zona isolata demaniale dove poter effettuare l’operazione di brillamento degli ordigni: due bombe a mano modelli “Breda” e “O.T.O.”, anno di fabbricazione 1935, per il completamento dell’attività in condizioni di totale sicurezza per gli stessi operatori e la popolazione residente.