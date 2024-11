La vicenda a Paola, in occasione dei festeggiamenti per San Francesco. Gli agenti si sono fatti largo tra la folla ed hanno accompagnato il piccolo in ospedale

Dopo avere ingerito un corpo estraneo, un bambino di tre anni ha rischiato di soffocare mentre si trovava con i genitori tra le bancarelle della fiera di San Francesco sul lungomare di Paola, in quel momento gremito di visitatori. I genitori dopo avere allertato il 118, nell’attesa dell’ambulanza hanno chiesto aiuto a due agenti del locale commissariato in motocicletta, in servizio di pattuglia nelle immediate vicinanze.

I poliziotti hanno richiamato sul posto i colleghi della stradale Stefano Vocaturo e Maurizio De Seta i quali, giunti sul posto con la loro auto, hanno caricato il piccolo e la madre trasportandoli rapidamente in ospedale. Secondo quanto si è appreso, dopo le prime cure, per precauzione il bambino è stato poi trasferito per accertamenti al reparto di pediatria dell’Annunziata di Cosenza da cui è già stato dimesso.