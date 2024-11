Hanno rischiato di morire annegati ma hanno avuto la fortuna di essere notati da un poliziotto fuori servizio che visti i due giovani in difficoltà non ci ha pensato due volte a tuffarsi tra le onde. È successo a Isola Capo Rizzuto nella spiaggia de Le Castella. A causa del mare agitato un ragazzo ha iniziato ad annaspare e dopo poco anche il giovane che si era buttato per soccorrerlo. A tirarli fuori dalla corrente l'ispettore Paolo Delle Donne che su quella spiaggia stava trascorrendo le ferie con la famiglia. Momenti di paura ed affanno finiti però bene grazie al coraggio del poliziotto.