Sfiorata la tragedia ieri sera intorno alle 18 in Via Lucarini nello Scalo dell’area urbana di Corigliano. Una coppia di quarantenni procedeva con la propria autovettura e sui sedili posteriori era poggiato il seggiolone in cui era seduta loro figlia, quando improvvisamente una barra in ferro di circa un metro si è conficcata nel pianale della vettura.

Secondo quanto emerge, il conducente ha avvertito un frastuono dopo essere passato sopra un tombino, dove sono in corso dei lavori. La bimba si è spaventata e ha iniziato a piangere. Fortunatamente la barra di ferro non ha colpito nessuno dei tre passeggeri dell’auto. Sul posto si sono recati i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. La zona è stata transennata.