Il sindaco di San Pietro in Guarano, Francesco Cozza, in relazione ad un bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile regionale, secondo il quale per la mattinata di domani, 10 gennaio, è previsto un peggioramento delle condizioni climatiche, con alta probabilità di abbondanti nevicate, ha emesso una ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.