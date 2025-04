Le forze dell’ordine sono all’opera per accertare se esiste o meno un collegamento fra i due episodi criminali, nessuna delle tre persone rimaste ferite è in pericolo di vita

Una rissa culminata nel ferimento a coltellate di due persone e un pregiudicato che, nelle stesse ore, si presenta in ospedale con due proiettili in una gamba. Notte all’insegna della violenza quella appena trascorsa a Cosenza; della violenza e del mistero. Le forze dell’ordine, infatti, sono all’opera per verificare se c’è un collegamento tra i due episodi.

L’unica certezza, al momento, è che il primo si è verificato a San Fili, davanti a un ristorante-agriturismo dove, complice forse l’ebbrezza, quattro persone se le sono date di santa ragione. La zuffa, protrattasi per diverse ore, è culminata nel ferimento di due persone che i medici poi hanno giudicato guaribili in sette giorni.

Più enigmatica, invece, la gambizzazione di un pregiudicato di Rende che, sempre nelle stesse ore, si è presentato autonomamente al Pronto soccorso dell’Annunziata per ricevere le cure del caso. Non è chiaro, al momento, dove si sia consumato il suo ferimento né le ragioni che lo hanno determinato. L’uomo, infatti, non ha offerto alcun elemento utile ai sanitari e neanche agli investigatori.