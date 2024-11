Scoppia una rissa tra extracomunitari, sono in quattro e se le danno di santa ragione. Calci e pugni, le urla si odono in tutto il quartiere. Uno dei residenti allerta i carabinieri una cui pattuglia giunge sul posto e verso la quale viene lanciata una bottiglia di vetro di parte di uno degli aggressori. Tutto è accaduto la scorsa notte dietro la chiesa di Santa Maria ad Nives a Schiavonea, frazione di Corigliano-Rossano.

I carabinieri riescono a stringere le manette ai polsi a un cittadino marocchino, di 46 anni, residente nel napoletano. Aimilitari ha spiegato di trovarsi in zona per motivi di lavoro. Nel frattempo proseguono le indagini per identificare il resto degli extracomunitari in fuga, attraverso l'acquisizione delle telecamere di videosorveglianza.