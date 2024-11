E' accaduto a Reggio Calabria, all'ospedale per cure palliative 'Hospice', dove gli agenti delle Volanti sono dovuti intervenire in forze per sedare la furibonda rissa tra i parenti di un'anziana deceduta nella struttura

Neanche il dolore per la perdita della madre e' bastato a lenire i dissapori fra due fratelli, che insieme ad altri parenti hanno dato vita a una violenta rissa proprio in occasione dei funerali della donna .

E' accaduto a Reggio Calabria, all'ospedale per cure palliative "Hospice" di via delle Stelle, dove gli agenti delle Volanti sono dovuti intervenire in forze per sedare la furibonda rissa tra i parenti di un'anziana deceduta nella struttura. Sono state identificate e condotte in Questura sette persone, tutte reggine e di eta' compresa tra i 30 e i 60 anni. Tra loro i due figli della signora deceduta, che da un mese circa erano in contrasto tra loro a causa della stesura di un manifesto mortuario di un altro parente deceduto. All'inizio del funerale della madre, anziche' riappacificarsi, i due hanno dato vita alla rissa che ha visto coinvolti altri cinque componenti dei loro nuclei familiari. Tutti e sette sono stati arrestati per il reato di rissa aggravata. (AGI)