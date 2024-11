Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Tiriolo sono intervenuti a San Pietro Apostolo su richiesta di un cittadino del posto poiché poche ore prima nell’effettuare delle pulizie all’interno di un casolare aveva rinvenuto una rivoltella senza marca e priva di matricola. Durante la successiva ispezione, i militari hanno trovato anche alcune bombe a mano risalenti alla Seconda guerra mondiale poste all’interno di una intercapedine ricavata in una delle mura dell’abitazione.

I carabinieri hanno quindi richiesto l’intervento del nucleo artificieri e antisabotaggio del Comando provinciale di Catanzaro, che, constatata la pericolosità del materiale rinvenuto, ha proceduto ad una immediata bonifica dell’area. L’arma è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti del caso mentre il materiale esplodente è stato debitamente distrutto.

Il ritrovamento di esplosivi o di altri tipi di armamento capita spesso, soprattutto durante le fasi di risistemazione o di ristrutturazione di case o di vecchi casolari acquistati o magari ereditati da parenti defunti. La maggior parte delle volte le armi ritrovate sono risalenti alle decorse guerre mondiali, infatti, succedeva che le truppe di passaggio durante la ritirata abbandonavano i propri armamenti occultandoli nelle campagne e questi, a volte, venivano ritrovati da persone del luogo che li nascondevano per evitare che altre persone, soprattutto i bambini, si facessero male.

I carabinieri segnalano che bisogna fare attenzione perché molti di questi ordigni possono essere confusi con oggetti di uso comune come barattoli o contenitori metallici quando invece si tratta di pericolosi manufatti esplosivi. Ad esempio, nonostante il tempo trascorso, quasi sicuramente le bombe a mano se integre sono perfettamente funzionanti e quindi potrebbero esplodere causando notevoli danni.

È dovere del cittadino segnalare tempestivamente il rinvenimento di qualsiasi oggetto sospetto alla stazione carabinieri più vicina, che attiverà gli artificieri per la rimozione e messa in sicurezza del luogo. È naturale che questa segnalazione non avrà alcuna ripercussione penale o amministrativa. Anzi, è importante poiché va a salvaguardare l’incolumità di tutti.