È stata ritrovata la giovane reggina, Gemma Pugliese, scomparsa dal tardo pomeriggio di ieri. Le forze dell’ordine, dal momento dell’allontanamento della giovane avevano attivato un piano di ricerca, congiuntamente ai vigili del fuoco, sull’intero territorio cittadino. La trentenne è stata ritrovata nei pressi di un bar del centro cittadino, precisamente nel quartiere “Sant’ Anna”. Adesso Gemma è stata riportata a casa dalla madre, è in leggero stato confusionale ma le sue condizioni non destano preoccupazione. I familiari, nell’immediatezza, avevano lanciato un appello alla cittadinanza tramite il social network Facebook. La ragazza si era allontanata a piedi da casa dalle 19 di ieri sera da via Eremo Condera diramazione Postorino. Non aveva con sè il telefono cellulare, una circostanza insolita ed è per questo che i parenti avevano pensato al peggio. Una vicenda fortunatamente a lieto fine.