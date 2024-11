Non si hanno più notizie da ieri sera di due quindicenni reggini. Si tratta di Desiree Ficara e Cristian Palermo. La ragazzina è scomparsa intorno alle ore 20 e trenta di ieri sera. Le telecamere della Questura, poste vicino la villa comunale, l’hanno ripresa mentre era nella zona e indossava un giubbotto verde, jeans, una felpa gialla e portava i capelli legati. Sui social in queste ore tanti sono i messaggi di sgomento e di apprensione per l’accaduto. I familiari di Desiree invitano chiunque avesse sue notizie a contattare le forze dell’ordine oppure il fratello al numero 3470166014. Mentre Cristian Palermo ha fatto perdere le sue tracce intorno alle ore 21. Il quindicenne è stato avvistato l’ultima volta vicino il Duomo, a poche decine di metri dalla zona in cui è stata avvistata per l’ultima volta Desiree Ficara. Al momento della scomparsa Cristian Palermo indossava un giubbotto celeste, jeans, scarpe nere e una borsa- tracolla nera. Chiunque dovesse avvistarlo può contattare i familiari al numero 3294972082.

Aggiornamento ore 15.30. I due giovani sono stati ritrovati e stanno bene.