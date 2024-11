Solo tanta paura per i due uomini. Le ricerche, in corso da questa mattina sul Monte Paleparto, sono state rese difficili dalle avverse condizioni meteo

Sono stati trovati i due dispersi sul Monte Paleparto di Longobucco, sul quale nel frattempo si è abbattuto un forte temporale che ha reso difficoltosa l’attività di ricerca. Si tratta, secondo quanto emerge dalle prime informazioni, di due anziani le cui generalità non sono state ancora diffuse.

Le operazioni di ricerca sono state poste in essere dal personale del soccorso alpino di Camigliatello Silano e dai carabinieri forestali di Cava di Melis. Allertati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano. Solo tanta paura per i due che, dopo essere stati messi in salvo, sono tornati ad abbracciare i loro familiari.