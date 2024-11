L’uomo si era recato in un terreno di sua proprietà a Rocca di Neto ma non aveva fatto rientro a casa. Le ricerche sono scattate dopo l’allarme del nipote che ha rinvenuto l’auto abbandonata ( ASCOLTA L'AUDIO )

Un uomo di 77 anni è stato soccorso ieri sera dai carabinieri della stazione di Scandale dopo essere caduto in un dirupo, nei pressi di un terreno agricolo di suo proprietà a Rocca di Neto. A dare l’allarme, era stato il nipote che, non vedendo rientrare l’anziano, era andato a cercarlo, rinvenendo però solo l’autovettura con cui era uscito di casa.

Sono così scattate le ricerche, apparse subito difficoltose per l’estensione e la conformazione del terreno e la fitta vegetazione.

Dopo oltre un’ora, nonostante il buio, i militari dell’Arma hanno rinvenuto dapprima un cesto di frutta e una stampella, in prossimità di un albero, e successivamente, scendendo in un dirupo di circa due metri e mezzo, l’anziano signore privo di sensi. Per recuperare il 77enne è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che poi hanno consegnato l’uomo al personale sanitario del 118 per il trasporto in ospedale, a Crotone.