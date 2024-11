Di lui si erano perse le tracce lo scorso venerdì. Lui stesso avrebbe contattato i familiari dicendo di trovarsi in Spagna

È stato ritrovato Carlo Nuzzi, lo studente 28enne originario di Corigliano Calabro. Di lui non si avevano più notizie dallo scorso venerdì. Lui stesso avrebbe contattato i familiari, dicendo che si trova a Barcellona, in Spagna. Il ragazzo, che non ha denaro con sé – così come riporta Repubblica – vorrebbe rientrare in Italia e ha chiesto un aiuto alla famiglia. I genitori e gli amici stanno contattando alcuni conoscenti che risiedono nella città spagnola per farlo ospitare, in attesa del viaggio di ritorno.