Il ragazzo era andato a pesca con un amico: entrambi erano caduti in un burrone

E' stato ritrovato e salvato il 24enne scivolato in un burrone in località Cona, nel comune di Verzino, in provincia di Crotone. Il ragazzo era in compagnia di un amico per una battuta di pesca lungo un corso d'acqua della zona, quando sono caduti nel burrone. Uno dei due è riuscito a risalire e a dare l'allarme per cercare l'amico. Immediatamente si sono attivati i Carabinieri delle stazioni di Verzino e Savelli e due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Cirò Marina ed una dal comando di Crotone. Il 24enne è stato tratto in salvo vivo nella serata di ieri dopo una lunga operazione di salvataggio messa in campo dai pompieri.