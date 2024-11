VIDEO | L’83enne era uscito per gettare la spazzatura ma non aveva più fatto ritorno nella propria abitazione. È stato soccorso dai vigili del fuoco e poi affidato alle cure del 118

È stato ritrovato il pensionato scomparso da Catanzaro nei giorni scorsi. L’83enne era uscito di casa per gettare la spazzatura nei contenitori condominiali ma non aveva più fatto ritorno nella propria abitazione. Le ricerche erano scattate a seguito dell’allarme lanciato dal figlio, preoccupato per l'inusuale mancato rientro.

Le attività hanno coinvolto in prima persona i vigili del fuoco. Da quanto s’apprende è stato ritrovato in fondo ad una scarpata nella zona incolta ed impervia a monte della ss 280 e della galleria Sansinato dove da ieri si erano focalizzate le ricerche. L’uomo avrebbe risposto alle domande fatte dai soccorritori che lo hanno raggiunto. Al momento è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le prime cure sul posto e verrà recuperato dal personale Saf dei vigili del fuoco che provvederà al trasporto sino all'ambulanza.