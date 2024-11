L'86enne era in una scarpata vicino contrada Cannuzze. È stato trasportato in ospedale per le cure del caso ( ASCOLTA L'AUDIO )

È stato ritrovato e sta bene l'anziano scomparso da Cosenza nella mattinata del 23 settembre.



Sestino Zicarelli, 86 anni di San Pietro in Guarano è stato trovato dal Soccorso alpino della Guardia di finanza in una scarpata vicino contrada Cannuzze. Ha trascorso le due notti all'aperto ma fortunatamente è in buone condizioni di salute.



È stato consegnato ai sanitari del 118 il trasporto in ospedale. Sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e decine di volontari che nelle ultime ore si erano attivati per le ricerche.

Sparito dall'ospedale

Con la moglie due giorni fa si era recato al pronto soccorso dell’Annunziata per un disturbo non meglio specificato. Nonostante soffra di vuoti di memoria, a causa dell’emergenza coronavirus, è stato costretto ad entrare in ospedale senza che nessuno potesse accompagnarlo, secondo le stringenti regole imposte dalla pandemia. Poi, una volta dentro, dopo aver superato la fase del triage, è sparito.



Prontamente sono state avviate le ricerche dopo la denuncia della famiglia. Oggi il lieto fine.