Si era addentrato nei boschi di San Luca per cercare funghi e qui si era perso

É stato trovato e sta bene, dopo cinque giorni di ricerche, il sessantanovenne di cui si erano perse le tracce mentre cercava funghi in Aspromonte.

L’uomo è stato rintracciato nella zona denominata “Valle Infernale”, nel territorio di San Luca, in una zona molto impervia ed a circa due chilometri dal punto in cui era scomparso.

A trovare il sessantanovenne sono stati alcuni soccorritori componenti dell’organizzazione che era stata attivata, con in testa il Soccorso alpino della Calabria insieme a carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza ed Azienda Calabria Verde. Per ritrovare l’uomo la Prefettura di Reggio Calabria aveva anche attivato il "Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse".