Le ricerche sono proseguite per tutta la notte. I vigili del fuoco stanno procedendo in queste ore al recupero della salma

È stato ritrovato il corpo senza vita di Vincenzo De Bartolo, il 76enne di Rende scomparso ieri mattina in località Serra Pilata, al confine tra i comuni di Rogliano e Aiello Calabro.

I vigili del fuoco del comando di Cosenza in collaborazione con carabinieri Forestali, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Volontari di Protezione Civile hanno proseguito le ricerche per tutta la notte. Dalle prime ore di questa mattina sul posto era intervenuto anche il nucleo Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) ed il nucleo ciinofili della Basilicata. I vigili del fuoco stanno procedendo in queste ore al recupero della salma.