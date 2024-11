Del 33enne Mario Rubinacci si erano perse le tracce. Adesso è tornato a casa

E’ stato ritrovato in stato confusionale ma in buone condizioni di salute Mario Rubinacci, il 33enne residente nella frazione Sant’Ippolito di Cosenza, del quale non si avevano notizie da martedì 6 giugno. Il ragazzo era scomparso dopo aver pranzato nella vicina abitazione di un cugino. Di lui si erano perse le tracce ed erano partite le ricerche di amici e familiari. Fino alla buona notizia del ritorno a casa.



Salvatore Bruno