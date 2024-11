Prima riunione plenaria, oggi, nel primo pomeriggio, della Commissione parlamentare antimafia. È stata deliberata l' acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni Antimafia e decisa la trasmissione di atti all'Autorità Giudiziaria richiedente.

Si è riunito poi l'ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori e comunicazioni del presidente, Nicola Morra, che succede a Rosy Bindi. Nella scorsa seduta sono stati nominati i capigruppo che in Commissione sono: i senatori Michele Mario Giarrusso per i Cinque Stelle, Pietro Grasso per il gruppo Misto, Antonio Iannone per Fratelli d'Italia, Franco Mirabelli per il Pd. Luigi Vitali è il capogruppo di Forza Italia, Dieter Steger è il capogruppo della Svp, Patt, Uv. Tra i deputati, Gianluca Cantalamessa rappresenta la Lega mentre Erasmo Palazzotto è il capogruppo di LeU. Dell'ufficio di presidenza della Commissione fanno parte come Vicepresidenti il senatore Solinas, e la deputata Santelli. Sono stati invece eletti segretari i deputati Tonelli e Ferro.