Questo pomeriggio a Caraffa di Catanzaro, militari della compagnia carabinieri di Girifalco in sinergia con personale del gruppo carabinieri forestale di Catanzaro, hanno verificato come in un terreno di proprietà comunale, attiguo al campo sportivo, personale di una impresa attualmente impegnata in lavori pubblici nel paese avesse indebitamente riversato materiali inerti, residuo di demolizione, in un avvallamento alluvionale franante in un dirupo.

Dopo i primi accertamenti l'area è stata posta sotto sequestro, così come un mezzo escavatore dell'impresa trovato sul posto. Il responsabile dell'impresa è stato deferito alla competente autorità giudiziaria. Il servizio, si inserisce nel quadro della quotidiana vigilanza dell'Arma sui lavori pubblici, anche nell'ottica di una sempre maggiore sensibilità per la tutela dell'ambiente.

l.c.