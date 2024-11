Per la tratta Jonica sono previsti ambiziosi progetti ferroviari entro la fine del 2026. La recente informativa di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) rivela importanti sviluppi, tra cui l'elettrificazione della tratta tra Sibari e Catanzaro, la velocizzazione del tratto Lamezia Terme - Catanzaro Lido e la drastica riduzione dei passaggi a livello, tra cui quello tragico di Thurio.

La tragedia di Thurio, che ha visto la perdita di una capotreno e del conducente di un camion, sarà commemorata con l'eliminazione di 19 passaggi a livello in tutta la Calabria. Questo annuncio è parte di un piano più ampio di RFI, che si impegna a migliorare la sicurezza e l'efficienza della rete ferroviaria nella regione.

L'elettrificazione della tratta tra Sibari e Catanzaro è in fase di progettazione, con il finanziamento attualmente destinato solo alla progettazione fino a Melito. Tuttavia, RFI prevede l'avvio delle procedure di affidamento per i lotti Lamezia - Catanzaro, Sibari - Crotone e Crotone - Catanzaro entro il primo semestre del 2024, con l'ultimazione dei lavori entro giugno 2026 e l'attivazione entro dicembre 2026.

Il lotto Sibari - Crotone comprenderà l'elettrificazione di circa 112 chilometri di tratta esistente, con la costruzione di 8 sottostazioni elettriche in comuni chiave come Cassano allo Ionio, Corigliano Rossano, Pietrapaola, Crucoli, Cirò Marina, Strongoli e Crotone. Inoltre, sono previste 3 sottostazioni per assicurare l'energia elettrica alla linea ferroviaria Crotone - Catanzaro Lido.

La velocizzazione del tratto Lamezia Terme - Catanzaro Lido, attraverso varianti plano-altimetriche e sopraelevazioni del tracciato, permetterà un aumento della velocità di percorrenza da attuali 80/90 km/h fino a 140 km/h su circa 29 chilometri. L'intero tratto sarà elettrificato, con la costruzione di 3 nuove sottostazioni elettriche e l'adeguamento di due esistenti. Questi interventi mirano a ridurre i tempi di percorrenza di oltre 5 minuti lungo la direttrice Lamezia Terme - Catanzaro Lido.

Inoltre, l'adeguamento della Galleria Cutro renderà compatibile la sezione esistente con il sistema di elettrificazione, contribuendo a uniformare le caratteristiche della rete ferroviaria calabrese e consentendo l'utilizzo di nuovi treni elettrici.