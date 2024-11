Incidente rocambolesco e per fortuna senza gravi conseguenze nel centro di Cosenza, all'incrocio tra viale Cosmai e via Negroni. Per cause in corso di accertamento una Honda Civic si è scontrata con una Panda che si è ribaltata. Solo tanto spavento e qualche leggera contusione per i due occupanti della Fiat, un uomo sulla settantina alla guida ed il nipote. Illeso il conducente della Honda. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la polizia municipale per i rilievi, oltre agli addetti della Deam Sud per il ripristino della carreggiata. La zona è regolata da un semaforo, non è escluso che uno dei due veicoli sia passato con il rosso.

