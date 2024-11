La 23enne, di nazionalità romena, si era presentata in ospedale perché bisognosa di cure mediche. Indagini in corso

Un feto morto, appena partorito, è stato trovato nella notte in un'abitazione a Rocca di Neto nel crotonese. La madre, una donna romena di 23 anni, dopo la nascita del piccolo si è presentata in ospedale perché bisognosa di cure mediche.

I sanitari del nosocomio crotonese hanno informato i carabinieri che si sono recati nell'abitazione dove hanno trovato il piccolo privo di vita. La giovane al momento del parto era in casa, un edificio nel centro storico del paese, assieme ad alcuni parenti connazionali che lavorano come braccianti in agricoltura. Dopo avere avvertito un malore, è stata accompagnata in ospedale mentre il feto è stato lasciato sul letto dell'abitazione. Durante la gravidanza, secondo quanto si è appreso, la ragazza non si sarebbe sottoposta ad alcuna visita medica di controllo. Indagini in corso.