Ignoti nella notte hanno incendiato un mezzo utilizzato per la raccolta differenziata a Roccella Jonica, danneggiandone un altro parcheggiato nelle vicinanze. Il rogo è stato appiccato all’interno dell’isola ecologica, dove i mezzi erano parcheggiati. Un atto doloso a un mese di distanza dal raid all’auto di Vincenzo Garuccio, presidente della Jonica Multiservizi, la società che gestisce il servizio idrico nella cittadina guidata dal sindaco Giuseppe Certomà. L’incendio di stanotte ha fatto scattare il campanello d’allarme anche in Prefettura. Per questo motivi il Prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari ha convocato per le 13 di oggi un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la sede municipale di Roccella Jonica.