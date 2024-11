Operazione dei carabinieri della Compagnia che nel corso della perquisizione hanno rinvenuto anche un ordigno esplosivo

Nascondeva in casa cartucce per fucile di vario calibro ed esplosivo. Giuseppe Mazzaferro, di 36 anni, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Roccella Jonica con l'accusa di detenzione illegale di materiale esplodente, di munizioni e furto di energia elettrica.

Durante una perquisizione in casa dell'uomo, i militari della Compagnia di Roccella Jonica assieme a quelli del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno trovato, nascosti all'interno di mattoni forati in cemento del muro esterno dell'abitazione, oltre 30 cartucce per fucile alcune delle quali caricate a pallettoni, un ordigno artigianale di 1,6 Kg con miccia innescata e un artifizio pirotecnico del peso di 300 grammi. Tutto il materiale detenuto illegalmente è stato sequestrato. Nel corso della perquisizione è stata accertata anche la realizzazione di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.