Lo stabile era già stato evacuato da tempo per l’avvallamento del terreno sottostante. Situazione monitorata dalle autorità

Paura ieri sera nel centro storico di Roccella Jonica, nei pressi di palazzo Carafa, a causa del cedimento di una palazzina, evacuata da mesi, che sta collassando su se stessa. La situazione di precarietà era già stata segnalata dalle autorità competenti lo scorso dicembre ai proprietari a causa dell’avvallamento del terreno sottostante.

In via precauzionale tutta la zona è stata transennata dalla polizia municipale e la situazione è costantemente monitorata dai tecnici comunali. In giornata è previsto un sopralluogo sul posto della Protezione civile regionale.

«Stiamo effettuando controlli anche sulle abitazioni vicine - ha affermato il sindaco Vittorio Zito - ma non sono emerse al momento situazioni di criticità».