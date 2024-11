L’allarme lanciato da alcuni bagnanti. Per il giovane soltanto un grande spavento

Un surfista alla deriva nelle acque di Roccella Jonica, a causa di forti raffiche di vento, è stato soccorso nel tardo pomeriggio dalla Guardia Costiera.

Erano circa le 17 quando alcuni bagnanti hanno lanciato l’allarme segnalando la presenza di un giovane a bordo di un windsurf in difficoltà a causa del forte vento. Secondo quanto si è appreso l’uomo non è riuscito a rientrare a causa della rottura dell'albero.

Dal Porto è stata allertata una motovedetta della Guardia Costiera che ha raggiunto il giovane riportandolo a terra in buone condizioni di salute.