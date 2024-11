VIDEO | Il feretro è stato esposto sul loggiato esterno del municipio dove molti cittadini si sono recati per rendergli omaggio. Oliverio in lacrime: «Un galantuomo»

Grande commozione oggi pomeriggio a Roccella Jonica per l’ultimo saluto a Domenico Bova, l’ex parlamentare e sindaco del centro rivierasco scomparso nella notte tra lunedì e martedì in una clinica di Bologna al termine di una lunga malattia. Il feretro è stato esposto sul loggiato esterno del municipio, dove molti cittadini si sono recati per rendergli omaggio. La figura umana e politica del politico roccellese è stata ricordata da Giovanni Puccio del Pd regionale, dal sindaco di Roccella Vittorio Zito, dal presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto e dal Governatore Mario Oliverio.

«Un galantuomo della politica - è stato il ricordo del presidente della Giunta Regionale - un amico e un compagno con il quale ho vissuto momenti importanti e una fase lunga della mia vita. Un uomo di grande rigore morale, di grande acume e di enorme generosità nei comportamenti e negli atti concreti».