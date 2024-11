Un grave lutto ha colpito il mondo della cultura calabrese. È morto oggi Vincenzo Staiano, per anni alla direzione artistica del festival jazz di Roccella Jonica “Rumori Mediterranei”. Nato e vissuto a Roccella, si è laureato all’Istituto Universitario Orientale di Napoli e ha studiato anche nel Regno Unito. Ha insegnato Lingua e letteratura inglese per molti anni prestando la sua opera per la rassegna musicale roccellese con diversi incarichi sin dalla sua prima edizione negli anni ’80. Nel 2013 è stato nominato direttore artistico, ruolo che ha ricoperto fino a poche settimane fa.

«Con Vincenzo Staiano Roccella perde uno dei protagonisti della vita culturale della nostra comunità – è il commosso ricordo del sindaco Vittorio Zito - Umile e riservato Vincenzo era uno degli esperti più competenti della scena jazz nazionale. A lui Roccella deve moltissimo. Tra i primi a collaborare alla nascita del Festival Internazionale del Jazz Rumori Mediterranei, con entusiasmo ne ha seguito la crescita e il successo. È solo grazie alla sua straordinaria competenza, alla infinita passione e all'amore sconfinato per la nostra città che ci è stato possibile difendere fino ad oggi questa manifestazione. Da domani saremo più soli, ma più consapevoli della responsabilità che grava su tutti noi e che assumeremo con forza per onorare la vita di Vincenzo e dare un senso a quanto ha fatto per tutti noi. So che saremo in tanti ad impegnarci, perché tanti, tantissimi sono gli amici che ha lasciato qui e che gli hanno voluto e sempre gli vorranno bene».