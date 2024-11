Individuati all’interno di tre distinti bidoni in plastica, occultati tra la fitta vegetazione, 4 fucili, 1000 cartucce di vario calibro, 1 polvere da sparo e 47 artifizi pirici di fattura artigianale

I Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, congiuntamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno rinvenuto in un terreno accessibile a chiunque e privo di recinzione all’interno di tre distinti bidoni in plastica, occultati tra la fitta vegetazione, 4 fucili di diverso calibro aventi matricola abrasa, diverse parti di arma (tra cui un calciolo in legno per fucile, 3 serbatoi per pistola cal. 9x 21, un silenziatore per pistola, 2 canne per fucile cal. 12 e un kit per ricaricare le cartucce), 1000 cartucce di vario calibro, 1,5 kg di polvere da sparo, 47 artifizi pirici di fattura artigianale e 2 richiami per uccelli.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e repertato per essere inviato al Raggruppamento Investigazioni Scientifiche (RIS) di Messina per i successivi approfondimenti investigativi tecnici.