La Suprema Corte ha rinviato gli atti al Tribunale della Libertà per riesaminare le misure cautelari applicate a Gennaro Fiorentino, in carcere dallo scorso febbraio

La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in materia di libertà presentato dall'avvocato Eugenio Felice Perrone del foro di Catanzaro, legale di Gennaro Fiorentino, 47 anni, gestore del Tonnina’s pub, birreria in cui lo scorso febbraio hanno perso la vita in un rogo Giuseppe Paonessa e Eugenio Sergi, due giovani originari di Borgia.

Gennaro Fiorentino, accusato di incendio doloso e di morte come conseguenza di altro reato, è in carcere dallo scorso febbraio. La Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza di rigetto della scarcerazione. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, entro 30 giorni, dovrà formulare una nuova decisione sulla scorte dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione che potrebbe contemplare anche la immediata scarcerazione.

Luana Costa

