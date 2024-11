Non ha avuto origine accidentale il rogo che questa notte ha distrutto un’auto parcheggiata in via delle Orchidee a Catanzaro. Il mezzo si trovava in un cortile privato nelle vicinanze dell'abitazione della proprietaria, quando è stata avvolta dalle fiamme di un incendio sulle cui origini sono stati avviati accertamenti.Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco per sedare il rogo e la polizia.

l.c.