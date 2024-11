Una lite, scoppiata per banali motivi di vicinato finisce in sparatoria. È accaduto a Roma, quartiere Casilina, protagonisti una famiglia calabrese e una rom.

Roma - Finisce in sparatoria una lite tra una famiglia rom e una di origini calabresi, in zona Casilina a Roma. La lite sarebbe iniziata per banali motivi di vicinato. Gli agenti di polizia, intervenuti sul posto hanno rinvenuto numerosi proiettili incastrati nelle mura di un’abitazione e in un’automobile, oltre a numerosi proiettili inesplosi.

Secondo la ricostruzione della Polizia, tre uomini si sono presentati ieri mattina davanti l’abitazione della famiglia rom, ne è scaturita un’accesa discussione al termine della quale la capofamiglia ha schiaffeggiato uno dei tre. I tre, però, non contenti sarebbero ritornati, dopo qualche ora, sparando contro l’abitazione dei rom. Fuggiti a bordo di un auto, i tre si sono scontrati con un'altra vettura ma, nonostante le ferite, hanno fermato un altro automobilista e rubato la vettura per proseguire la fuga.

Gli agenti hanno, in breve, individuato gli autori del fatto M.B, 41 anni calabrese e P.W romano di 23 anni, mentre una terza persona è attivamente ricercata.