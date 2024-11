Nove in totale le persone colpite da misure cautelari. Sequestrati in diverse occasioni oltre 100 kg di stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Roma hanno dato esecuzione all'Ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 9 persone, di cui 6 romani, 2 della provincia di Reggio Calabria e un cittadino di origini romene, tutte già note alle forze di polizia e facenti parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio capitolino, con base operativa nella zona nord di Roma e con contatti con gruppi criminali in Calabria. Per 7 è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per uno gli arresti domiciliari e per il nono è stato previsto l'obbligo di dimora.

Il gruppo criminale, organizzato in maniera verticistica, provvedeva all'approvvigionamento e alla distribuzione di cocaina, hashish e marijuana a Roma, riciclando i proventi dell'attività delittuosa in una struttura ricettiva alle porte di Roma. Il capo dell'organizzazione, un 36 enne romano, già ai domiciliari, si avvaleva della collaborazione della propria compagna per mettersi in contatto con i sodali e impartiva loro disposizioni, impiegandoli per i trasporti di stupefacente dalla Calabria alla Capitale e per le successive cessioni.

Le indagini, avviate a giugno 2021 e condotte, col coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, fino ad agosto 2022, hanno consentito di individuare le figure di rilievo dell'organizzazione e di sequestrare, in diverse occasioni, oltre 100 kg di stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana, nonostante gli indagati abbiano dimostrato grande abilità nell'eludere i controlli e i monitoraggi da parte delle forze dell'ordine con l'uso di apparati telefonici criptati