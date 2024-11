Maria Carmela Ciurleo è stata colpita in pieno da una macchina ed è morta poco dopo in ospedale. Gli inquirenti lavorano per ricostruire la vicenda

Si chiamava Maria Carmela Ciurleo, la 73enne di Rosarno che venerdì mattina è stata travolta e uccisa da un’auto davanti alla sua abitazione, sita nel rione Case nuove. La donna era seduta davanti casa, intenta a pregare come era solita fare, quando è stata colpita in pieno da un’automobile, guidata da una donna, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo durante una manovra, travolgendo l’anziana.

Le ferite riportate nell’incidente non hanno lasciato scampo a Maria Carmela Ciurleo, che è morta in ospedale. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la vicenda, ascoltando le testimonianze di quanti si trovavano sul posto al momento dell’incidente e della stessa conducente dell’auto che l’ha travolta, mentre la Procura della Repubblica di Palmi ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, che dovrebbe essere eseguita proprio oggi. I funerali invece, dovrebbero svolgersi mercoledì.