I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Gioia Tauro hanno arrestato, in flagranza di reato, a Rosarno, Michele Grasso, 37enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo non si è fermato all'alt imposto da un equipaggio dei Carabinieri impegnato in un posto di controllo per le vie di Rosarno , volto all'accertamento delle violazioni alle norme della circolazione stradale, invertendo il senso di marcia e dandosi alla fuga.



I militari, messisi all'inseguimento, hanno raggiunto il fuggitivo in una strada interpoderale, sorprendendolo mentre tentava di disfarsi di uno scatolone di cartone contenente 9 confezioni in plastica termosigillate al cui interno erano conservati oltre 5 kg di marijuana. L'arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Reggio Calabria Arghillà, mentre la droga è stata sottoposta a sequestro per la successiva trasmissione al Ris di Messina per le analisi del caso.