Nove mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani a Rosarno sono stati incendiati la notte scorsa. Il danno ammonterebbe a circa 200mila euro. Sull’episodio indagano i carabinieri

Ammonterebbero a circa 200mila euro i danni causati dall’incendio che questa notte ha divorato nove mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani a Rosarno.



I mezzi, che erano parcheggiati in un'area di stoccaggio nella periferia del centro del reggino, erano di proprietà della "Camassa Ambiente", la società pugliese che ha in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti in vari centri della Piana di Gioia.

Aperte le indagini dei carabinieri che, al momento, riguardo il movente, non escludono alcuna ipotesi.