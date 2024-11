Il rogo è divampato in una casa di via Provinciale, ma l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme. Al momento l'ipotesi accidentale è la più accreditata

Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria, distaccamenti di Palmi e Polistena con supporto di autoscala della Sede centrale, sono intervenute questa mattina nel comune di Rosarno, via Provinciale per un incendio in un’abitazione al terzo piano di un condominio.

L’intervento dei vigili del fuoco ha portato alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del condominio. Il rogo ha danneggiato l'intero appartamento, ma non si registrano feriti in quanto gli inquilini sono stati accompagnati in una zona di sicurezza.

Una persona è stata trasportata in ospedale per controlli a causa del fumo inalato. Sono in corso accertamenti sul l'origine dell'incendio, ma al momento l'ipotesi accidentale è la più accreditata. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme all'intero stabile.