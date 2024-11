Si tratta del cadavere di un immigrato, in avanzato stato di decomposizione. Il corpo senza vita è stato ritrovato in un agrumeto nelle campagne di Rosarno

Rosarno - Il cadavere di un immigrato, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato ieri sera in un agrumeto nelle campagne di Rosarno. L’età della persona trovata morta è di circa 35-40 anni. I carabinieri della tenenza di Rosarno hanno avviato le indagini per identificare l'immigrato e accertare, con la consulenza di un medico legale che ha già avviato le prime verifiche, le cause della sua morte. Poco distante dal luogo in cui è stato trovato il cadavere sorge l'area in cui sono ospitati in alcuni container gli immigrati che nella Piana di Gioia Tauro svolgono lavori agricoli.