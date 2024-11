Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga. Si tratta di un ivoriano con regolare permesso di soggiorno. L’arresto è stato compiuto dagli uomini del commissariato di Gioia Tauro che. Gli agenti su segnalazione telefonica della presenza di un pericoloso cane di grossa taglia, si sono recati in contrada "Testa dell’Acqua" del comune di Rosarno.

Il tentativo di fuga

Giunti sul posto, e accertato che non vi era il pericoloso animale segnalato, gli agenti avrebbero notato però due individui che alla vista della volante hanno tentato di dileguarsi tra le campagne limitrofe. L’immediato intervento ha consentito di bloccare uno dei due fuggitivi, identificato in O. N. 40enne nato in Costa D’Avorio, con obbligo di dimora nel comune di Gioia Tauro e numerosi precedenti in materia di stupefacenti. L’uomo, in visibile stato di agitazione, è stato sottoposto a perquisizione personale, ed è stato così rinvenuto con un sacchetto nella tasca del pantalone, all’interno della quale i poliziotti avrebbe rinvenuto della marijuana.

L'arresto

L’uomo è stato condotto al commissariato di Gioia Tauro per essere sottoposto a più accurata perquisizione e, nascosti nel pantalone, sono stati rinvenuti cinque ulteriori involucri di sostanza stupefacente, per un totale di 6 dosi dal peso complessivo di 13,23 grammi. Considerata la suddivisione in dosi della sostanza, il possesso di denaro contante ed i precedenti penali specifici, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione a fini spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria in sede di giudizio direttissimo che ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Gioia Tauro.