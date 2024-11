L'uomo si era anche introdotto in casa sfondando una finestra

I carabinieri delle stazioni di Rose e Montalto Uffugo hanno arrestato un uomo di Corigliano di 48 anni per atti persecutori, danneggiamento e furto. I militari, rispondendo ad una richiesta di soccorso, sono intervenuti in contrada Petraro a Rose nell’abitazione di una donna. Poco prima l’ex compagno le aveva danneggiato le ruote dell’autovettura e successivamente si era introdotto con la forza all’interno della casa sfondando una finestra. Le aveva quindi rubato i documenti, minacciandola di morte. L’uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando compagnia di Rende in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.