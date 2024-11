Nel corso di una perquisizione domiciliare gli agenti di polizia lo hanno trovato in possesso di di marijuana

Un pregiudicato di Rossano, C.G. di 33 anni, è stato arrestato dagli agenti del locale commissariato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale durante un servizio di controllo del territorio, è stato trovato in possesso di marijuana. La perquisizione è stata allora estesa alla sua abitazione dove le forze dell’ordine rinvenivano circa 80 gramma della medesima sostanza, insieme ad un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento delle dosi. Il 33enne è stato allora arrestato in flagranza di reato e condotto nel carcere di Castrovillari a disposizione dell’autorità giudiziaria.