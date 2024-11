Secondo una prima ricostruzione l'uomo, 45 anni, sarebbe morto per annegamento

Il corpo senza vita di un cittadino romeno è stato trovato, questo pomeriggio, sulla spiaggia di Rossano, in località Pirro Malena. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, Paul Gevanov Badea, di 45 anni, sarebbe morto per annegamento, forse a causa di un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, avvertiti da alcuni bagnanti e i sanitari del 118 che non hanno pouto fare altro che constatare il decesso. La salma del romeno è stata poi portata nell’obitorio dell’ospedale di Rossano.