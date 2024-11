Nei guai il dipendente di un'azienda di riscossione dei tributi. Dopo una serie di verifiche, riscontri e pedinamenti, il 7 febbraio scorso sorpreso negli uffici di un Caf

Era assente dal lavoro per malattia dall’ottobre 2017 ma nel frattempo continuava regolarmente ad effettuare un secondo lavoro all’interno di un Caf. Per questo V.L., 45 anni, dipendente di una società di riscossione tributi concessionaria di alcuni enti locali, è stato denunciato per truffa. Le attività investigative sono state avviate dagli agenti del commissariato di Rossano, diretti da Giuseppe Massaro, in seguito alla denuncia del responsabile della società di cui l’uomo era dipendente. Dopo una serie di verifiche, riscontri e pedinamenti, il 7 febbraio scorso l’uomo è stato sorpreso negli Uffici di un Caf di Mirto mentre era intento ad espletare piena attività lavorativa al servizio degli utenti presenti nell’ufficio. Per questo è stato deferito all’autorità giudiziaria.