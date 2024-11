Nella notte appena trascorsa, l'area urbana di Rossano è stata teatro di un incendio che ha distrutto parzialmente un'auto. Il rogo è scoppiato attorno alle ore 3 in via De Florio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, che hanno spento le fiamme e bonificato l'area.



Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri del Reparto territoriale, l'episodio sembra avere una matrice dolosa. Pare infatti che sia stato individuato il motivo dell'innesco, rafforzando i sospetti di un atto intimidatorio deliberato. L'auto era parcheggiata in uno stallo di sosta nei pressi dell'abitazione del proprietario, quando è stata presa di mira da ignoti. L’atto segue un episodio simile avvenuto pochi mesi fa, quando un'altra vettura dello stesso proprietario è stata distrutta in circostanze analoghe. La ripetizione di questi eventi lascia presagire una preoccupante escalation di atti intimidatori, di ritorsioni o di vendetta personale. I carabinieri stanno proseguendo le indagini per identificare i responsabili e chiarire il movente dietro questi attacchi mirati.