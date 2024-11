La vittima è Vincenzo Curto, 82 anni. L’impatto mortale è avvenuto sulla provinciale che porta a Corigliano

Vincenzo Curto, 82 anni, di Rossano era alla guida della sua motoape quando si è scontrato con una con una Volkswagen Golf guidata da un uomo di 32 anni che ha riportato lievi ferite. Per l’anziano 82enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che stanno indangando per ricostruire la dinamica dell’incidente.